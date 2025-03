La inminencia

Comenta Compartir

Vivimos como si no pasara nada. Los noctívagos dan la tabarra. El camión de la basura pasa a las 5.40. Llega una furgoneta y ... aparca cerca de la tienda de ultramarinos, bella palabra de reminiscencias oceánicas sustituida por la vulgarísima «súper». No pasa nada. Al alba, una tímida luz coloca el perfil del día en la ciudad. Se cargan, impunes, esta forma de vida; pero no pasa nada. Nadie se da por enterado. El mal viene de atrás, de bastante atrás, de hace veinte o treinta años. Poco a poco, pero sin pausa, van horadando los cimientos de esta forma de entender la vida. ¿Adónde nos llevan? Aquí, sin embargo, no pasa nada. La gente sigue por las aceras como si nada; los coches pasan raudos por la calzada, uno y otro y otro. La señora de la tienda, buenos días; pero ni una mención, ni una cara de sorpresa o espanto por lo que está pasando. Pareciera que no pasara nada. La enseñanza se fue a pique desde aquello de la Logse, y va de mal en peor. Nada, da lo mismo. Se ha formado –deformado– una generación, o dos, de cretinos llenos de tatuajes que no piensan más que en musicatas rap y en ingerir cubatas o birras. Pues lo que les espera es bueno. Cuando sean mayores van de cabeza a un país de lágrimas; sin libertad ni vainas. Y sin libertad, ya me dirán. No se enteran de que por el futuro inminente cabalgan ya los cuatro jinetes de aquella novela de Blasco Ibáñez. Pero en la calle hoy, mañana, como si nada. Póngame un descafeinado, leche templada y sacarina. Tras liquidar la educación, van ahora a por la ley. Cambian las leyes para que los jueces no puedan hacer nada. ¿Jueces? ¿Jueces ministros? ¿Cómo se come eso? Es como si yo fuera médico y dijera que solo atiendo a los enfermos que sean de mi ideología, a los de otra que les den retambufa. Un disparate. A eso vamos. Fuera poder judicial. Ni tribunales ni vainas. Lo que ellos digan, y ¡ay! como les lleves la contraria. ¿A qué suena todo esto? Parece el poema de Palés Matos, el gran poeta portorriqueño: «Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo / donde mi pobre gente se morirá de nada!». El semáforo verde, ambar y rojo ni se entera, ni la gente que cruza los pasos de peatones. Mientras, la nada nadea y avanza el desierto. El mundo calla y otorga, nadie quiere sobresaltos, y no entiende que esto va camino de otro gran sobresalto, como el que no quieren olvidar algunos. La fuente fluye; llueve por fin; la sequía atroz y pertinaz nos da una tregua y aquí como si tal cosa. La urdimbre de los malvados no cesa. ¿A cuánto la docena de langostinos? ¡Qué barbaridad, cómo se han puesto la vida! Pues esto es nada para lo que está por llegar. Cualquier día nos dirán que a callar o nos patean los caballos, así que chitón si queremos seguir recibiendo el subsidio de vejez. Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios… Sí, sí, don Antonio, ya lo decía usted; pero aquí como si no pasara nada.

