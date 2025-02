Inmersos pero dispersos

Las palabras están ahí, a veces recogidas ordenadamente en diccionarios y enciclopedias, a veces esparcidas en las hojas de libros y periódicos. O almacenadas en la parte correspondiente de nuestro cerebro, para que las usemos cuando sea necesario. Yo me imagino a las palabras como ... productos expuestos en un supermercado. Por ejemplo, en la estantería de los sustantivos, coges «lágrimas», en la de verbos eliges «verter» y, de la vitrina de adjetivos congelados, añades «amargas»; verás cómo, con un poco de maña y algo de osadía, enseguida montas un soneto cursi y desesperado. Y si echas a la cesta lobo, bosque, roja y abuela, ya tienes la base para escribir un terrible cuento que hoy no lo aceptarían ni los psicólogos infantiles ni los defensores a ultranza de los derechos de los animales.

Estos días me ronda por la mente la palabra «inmersión», siempre unida a lengua, a derechos y a desobediencia. Y, como referencia geográfica, a Cataluña. Asisto asombrado a la composición poética que el señor Aragonés está confeccionado con estas palabras. Al parecer, en Cataluña el significado de inmersión es, ni más ni menos, que todo el mocerío quede cubierto por un líquido idiomático único, el catalán, al margen de la lengua que cada uno hable o le hayan transmitido sus padres, y al margen de que esta sea cooficial. O sea que, a la hora de acudir a las aulas, más que inmersión placentera, más que bucear en las agradables y templadas aguas de su lengua habitual, para muchos catalanes la inmersión es en realidad una ahogadilla continua que te impide respirar. Y si, por lo que sea, un grupo de personas o un tribunal tiene la osadía de cuestionar este chapuzón obligatorio y excluyente, se toman del hipermercado de las palabras –sección «nacionalismos irredentos»– varios sustantivos algo pasados de fecha, varios calificativos exagerados y unos cuantos adverbios envasados al vacío y se pergeña una canción épica que ni las de Roldán o el Mío Cid. El propio presidente de la Generalitat recita estos días un poema sembrado de agravios, persecución al modelo educativo, enemigos eternos y resistencia ante la opresión estatal. Y él, que no es otra cosa que el Estado encarnado en esa región, se proclama ya como héroe desobediente del dictamen del Tribunal Supremo, que no es sino otra forma del Estado. Lo que no se sabe es si son palabras que arrastrará el viento.

¿Y qué estrofas se reservan para los castellanohablantes? Para ellos, inmersos pero no conversos, ni siquiera una ronda de pareados. Si quieren poesía, ha de ser recitada en catalán y con rima consonante.

En el panel de los sustantivos incómodos, junto a inmersión, hace poco encontré dispersión. Lo cogí porque estaba de oferta y desde entonces lo llevo con algo de desazón porque cada vez que se cruza con el nombre de España se enardece y, dando un brinco, se le pega como si fuera una lapa a una roca del mar Mediterráneo.