Esto que estamos viviendo y soportando, como tantas otras cosas, a esta organización que está actuando como oposición al gobierno y a la ciudadanía , y ... que es la más indecente de toda la democracia, pues deja a cualquier persona con una capacidad intelectual normal completamente descolocada, aunque no tenga la posibilidad de entender en sus justos términos las complejidades diplomaticas. Así que, en esas circunstancias, yo al menos, me pregunto: ¿qué hace España cargando con el marrón de la dictadura de Venezuela? Este candidato que se ha exiliado a España, ¿no lo podía hacer a otro país latinoamericano?

Si en España hubiera una oposición politica con sentido de Estado, todo hubiera transcurrido como una circunstancia normal, pero como no la hay, porque ni siquiera vale para hacer oposición, pues acoger a este señor, Edmundo González, es darle a este engendro que actúa como oposición más leña para sus incendios. Deleznable, como siempre, los comentarios y actuaciones de Esteban González Pons. Una vergüenza que personajes como este estén encargados de la diplomacia. Al igual que Feijóo y tantos otros.

Por todo esto, personalmente, no me parece bien que el candidato venezolano se haya exiliado a España, ya ello da lugar a los más deleznables populismos de los partidos de extrema derecha, y creo que España está más necesitada de la atención y dedicación de los políticos y los gobiernos a las necesidades cotidianas de la gente de a pie. Decía hace unos días la señora Gamarra, en sus interminables cascadas de disparates que nos cuenta a diario, que su partido es el único partido de Estado que queda en España. Pues, si fuera así, que los dioses amparen a este país. Debe ser que en el PP padecen amnesia y no tienen conciencia del currículum del PP en el Gobierno, ni conciencia del disparate de oposición que son.