El uso de mascarillas

Después del descalabro y la enorme tragedia de la reciente pandemia que ha sufrido el mundo, debería estar muy claro que, ante la proliferación de contagios por gripe y covid, el uso de la mascarilla es de primero de pandemia. Así debería asumirlo el común ... de la ciudadanía. De la misma manera que debería haber estado asumida la vacuna de forma generalizada, por más que anden por ahí personajes burdos diciendo, contra la evidencia científica, que la vacuna no es necesaria. Algunos hemos sido testigos de cómo el covid ha matado a personas que estaban influenciadas por estos «criterios». Por otro lado, es tremendo que este tipo de difusiones procedentes de algún partido, claramente antidemocrático como Vox, se hayan permitido. Antonio Machado escribía que lo mejor de España es el pueblo, que no nombra a la patria, pero la compran con su sangre, frente a los señoritos que la invocan y la venden. Por tanto, es la ciudadanía la que por sentido común debe ponerse a salvo, y no permitir que les afecten los «criterios» de todos estos impresentables que pagamos tan bien.

Cartas a la directora