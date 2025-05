Terminó la 'moción de censura'

Ha terminado la 'moción de censura' de Feijóo y el PP al Gobierno y a su presidente en funciones, disfrazada de debate de investidura del ... candidato Feijóo, el cual se ha puesto morado de lanzar bulos y constantes mentiras, como ya había venido poniendo en práctica durante la campaña electoral. El artículo 99 de la Constitución explica perfectamente cómo se nombra al presidente del gobierno. Tanto es así, que un candidato solo gana las elecciones cuando el resultado electoral le da una mayoría absoluta. En caso contrario, necesita el apoyo del arco parlamentario, donde está representada la soberanía popular. Así que, una mentira entre tantas de Feijóo es decir que había ganado las elecciones. Ha sacado unos 300.000 votos más que el PSOE, que en las anteriores elecciones superó al PP en 1.700.000 votos, y a pesar de eso, la labor del PP en la oposición, durante la legislatura pasada y en la anterior fue llamar gobierno ilegítimo al actual gobierno en funciones. Debe ser que los votantes del actual gobierno no son legítimos, según ellos. En cambio, ellos y sus «socios» son los más «legítimos».

No sabemos si el próximo candidato a la presidencia del gobierno obtendrá los apoyos parlamentarios necesarios o habrá repetición electoral. En cualquier caso, el PP debería hacérselo mirar. En cuarentena y cinco años de democracia han tenido tiempo.

Finalmente, y dado que esto no ha sido un debate de investidura, sino una moción de censura al gobierno, pues nos ha llevado a conocer muy poco del programa de gobierno de Feijóo, aunque no sea muy difícil de adivinar, yo me alegro de que no se le puedan bajar los impuestos a rentas de 40.000 euros y superiores. Supongo que todos los que no llegan ni a mil euros al mes (y son millones ) se habrán quedado ojipláticos, ellos y todos los que nos movemos en entornos similares. Señor Feijóo, señores del PP, esta democracia que ustedes todavía no han entendido y este tiempo les exige que cambien el chip para contribuir a ella como tienen el deber de hacerlo, así como a la prosperidad y bienestar de toda la ciudadanía.