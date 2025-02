El salario mínimo y la frivolidad

Comenta Compartir

El psicoanálisis dice: «Enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierdas ni de derechas. Será un hombre libre, autónomo e inalienable. ... Descontaminado de odio y fanatismo. Pues el pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos». En esas andamos en la actualidad. En este caso, la subida de el salario mínimo interprofesional propuesta por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y aprobada por el Gobierno. Díaz sacó adelante su propuesta, así que hasta ahí todo bien. Pero claro, ya sabemos la procedencia de quienes no quieren pagar impuestos y el ataque que ello representa al Estado social y democrático de derecho. Llegados a este punto, la ministra se ha revuelto contra la aplicación del IRPF a este salario que ha ido aumentando progresivamente en estos últimos años, estancando en poco más de 700 euros en años anteriores, como las pensiones, por si no lo recuerdan las «frágiles» memorias. La vicepresidenta debería tener en cuenta que lamentablemente, están subsistiendo personas con ingresos de unos cientos de euros por debajo de este salario y pagan IRPF, así que el SMI también deben pagarlo proporcionadamente, y en ello va la posibilidad de que continúe incrementándose. Con la que está cayendo, a mucha gente nos sobran las frivolidades, y la vicepresidenta tiene un filón para trabajarse los cientos de horas extras que realizan muchos trabajadores de importantes firmas empresariales sin cobrarlas. Tengo la sensación de que eso le reportaría a Díaz mayor rédito político.

Temas

Cartas a la directora