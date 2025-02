Comenta Compartir

Decía Aristóteles que «el tonto no aporta nada que valga la pena escuchar y se ofende por todo». En esas, nos encontramos con Feijóo y ... su cuadrilla, inventando, como ya nos tienen acostumbrados, que el presidente del gobierno ha ofendido al delincuente y presidente de EE UU, Donald Trump. Es difícil acertar en qué lo ha ofendido, cuando a Trump le están faltando segundos al día para ofender y atacar a Europa y América Latina. Ofensas y ataques que adorna con su esperpéntica firma. Es dañino que ni Feijóo ni el PP con sus múltiples difamadores y frívolos, con experiencia en machacar discos duros a martillazos, no sean capaces de cambiarse el hábito y ofrecerle a este país una oposición civilizada y democrática. Hace mal Feijóo cuando se queda ronco gritando lo que se le ocurra en nombre de los españoles, porque no tiene altura para representarnos dignamente. A día de hoy solo son eso, una cuadrilla infectada por sus múltiples corrupciones que no da para ofrecer nada serio ni digno a este país. No hacía falta que Feijóo se sumara a los desatinos de Trump, desgraciadamente ya tenemos en Europa a los bufones de Trump, pero peligrosísimos de las extremas derechas. En España tenemos a los tres millones y pico representados por Abascal, el bufón de Trump en España, y representante de los que quieren fusilar a más de 26 millones de españoles, que le ha faltado nada para decir que la culpa de que Trump haya ganado las elecciones en EE UU es del presidente del Gobierno. Bufón sí, pero peligroso y amamantado en las «enseñanzas» de Esperanza Aguirre. Harían bien las nuevas generaciones en dedicarse a leer y viajar, en lugar de recrearse en tanto yutuber indocumentado, delincuente e ignorante. Por su bien, ya que a la vista está que los enemigos de la democracia y la convivencia están listos para el asalto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora