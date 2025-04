Comenta Compartir

El actual gobierno de España está frente a la peor oposición que ha habido en democracia. El principal partido de la oposición está compuesto por ... personajes carentes de la menor altura política que hemos tenido en esta democracia. Evidencias que vemos a diario. Con ver lo que tiene como aliados, ya está justificado. Tanto a PP como a Vox les dan mucha rentabilidad los nacionalismos para ejercer su antipolítica, y así evadirse de actuar con la responsabilidad que debe tener el principal partido de la oposición. Los Presupuestos Generales del Estado se han prorrogado en democracia cinco veces antes de los actuales. En 1978, 1982 (con el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo), en 2011, 2017. Dos en el gobierno de Rajoy, y no se rompió nada, ya que el artículo 134 de la Constitución contempla su prórroga automática. Por tanto, hay que tener muy claro que si los de 2025 se prorrogan, es porque el principal partido de la oposición lo permite. Y por tantas como esta, es todo un manantial de deslealtad institucional hacia los españoles. La mediocridad es su seña de identidad. Así que el actual gobierno no es responsable de su aprobación o no, dada su configuración. Por tanto, el PP cumpliría con su obligación y arrimaría el hombro para su aprobación, impidiendo con ello el chantaje de los nacionalismos, y de algún otro partido que sostiene al Gobierno, pero que no tiene norte ni brújula. Sería así, si no fuera porque los nacionalismos le dan rentabilidad para estar todo el día en la bronca permanente. Por eso no habrá Presupuestos renovados. Un más que flaco favor a la democracia y a los españoles.

