Milei, persona non grata

Comenta Compartir

Argentina tiene la gran desgracia de tener al frente del país a este tipejo de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que el mundo entero ... conoce. Cuesta entender cuál es la situación de un país para colocar al frente del mismo un psicópata de este tipo, que como vemos es muy común en «ideologías» fascistas. España ha recibido a este ejemplar que ha venido en un viaje no oficial al aeropuerto de Torrejon, donde se recibe a todos los jefes de Estado, y con todas las medidas de seguridad. Este impresentable, como respuesta al trato considerado del Gobierno, ha venido a ofender, a mentir y a proclamar el discurso de manos enfangadas, de Vox y del PP. Por todo ello, se le debería catalogar como persona non grata en este país. Eso como mínimo. De paso, ver si Vox y su presidente han incurrido en algún tipo de delito, ya que sus comportamientos sí atentan contra la democracia, la convivencia y las instituciones. Los españoles nos deberíamos dar cuenta de que tenemos una oposición política que el único proyecto que tiene es la destrucción del bienestar social, y nunca deberíamos caer en la lamentable situación de Argentina. El fascismo no es ni esperanza, ni presente, ni futuro. Así lo constata la historia reciente de nuestro país, y la de cualquier otro que lo padezca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora