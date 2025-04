Habemus renovación

Comenta Compartir

Hace unos días se celebraban los diez años de reinado del rey Felipe VI. Escuchamos en su discurso que su labor se desarrolla dentro del ... cumplimiento de la Constitución, como no podría ser de otra manera. En cambio el PP y Alberto Núñez Feijóo, y antes Pablo Casado, han demostrado con total contundencia que el cumplimiento de la Constitución es cosa que a ellos no les atañe, y así lo han demostrado durante cinco años y medio. Esto es lo que tenemos como candidatos a dirigir este país, lo cual representa un deterioro social y democrático inaceptable. Entretanto, están ocupados, junto con sus aliados, en sustituir una oposición con propuestas e ideas, en culebrones de difamación y mentiras que están afectando a personas en su vida profesional con sus difamaciones y acusaciones sin argumentos, que de momento, al no haberlos, afectan a la honorabilidad de las personas, porque de los casos que sí se están juzgando por delitos reconocidos, no tienen nada que decir. El partido que más corruptos ha dado en la historia de la democracia, acusando sin pruebas, menuda ironía. Los fondos buitre de Ana Botella, por lo visto fue un ejercicio de «transparencia», entre tantos. Vivir para ver. Desde luego, por mucho que lo repitan, no representan a todos los españoles, y lo saben. Así no. A ver si esta vez la justicia consigue restaurar su imagen. Y si puede ser, sin jueces que acusen sin la prueba del delito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director