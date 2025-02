Feo y machirulo

Comenta Compartir

Con frecuencia le escuchamos decir a los médicos, especialmente a los psiquiatras, y también a los psicólogos, que los psicópatas no tienen cura. Al menos, hasta la fecha. Así que hacía bien el machirulo Íñigo Errejon cuando reivindicaba unos medios en salud mental que, desgraciadamente, ... no tenemos. En eso ha acertado, y mucho. Aunque sus hechos le han hecho en estos momentos, con el fango que este país tiene como oposición, un daño a la democracia y a la política considerables. A mí me cuesta entender a qué mujeres les atraen este tipo de personajes, cuando tienen este tipo de comportamientos, y como en este caso, un hombre que de atractivo se ha librado. Pero bueno, ya tenemos a Icíar Bollaín con su película 'Soy Nevenka'. Casi nada, la víctima se vio obligada a marcharse del país para protegerse de uno de estos chulos y machirulos que también tiene a sacos la fangosa ultraderecha. Cuando no, son los «héroes» de la patada del balón. El apoyo a las mujeres ante estas piezas es imprescindible por parte de todos los ámbitos. Sin embargo, también creo, quizás porque vengo de otra generación, que por parte de las mujeres resulta temerario, y lo vemos todos los días, ir a la casa de uno de estos tipos a tomar algo. Considero igual de temerario las reuniones en manadas de la gente joven, ya que, como vemos, concluyen en una tribu, donde los hombres van normalizando reglas para las mujeres, que normales precisamente no son. Así que, señoras, empodérense y manden con sus mamás a todos los machirulos.

Cartas a la directora