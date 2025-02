Comenta Compartir

Hamás es una organización terrorista, reconocido así por la gran mayoría de gobiernos europeos, incluido el español (al margen de los bulos y mentiras que a cada instante pone en marcha la vileza que a día de hoy tenemos instalada en las Cámaras parlamentarias). Sí, ... Hamás es una organización terrorista, e Israel, ahora con su Netanyahu al frente, un estado genocida. Hay cantidad de países que han sufrido durante mucho tiempo la lacra del terrorismo. En este nuestro lo sabemos muy bien (al margen de que ahora, cuando no lo hay, la vileza que hay en el ámbito parlamentario lo mencionen tanto). Ante las organizaciones terroristas que hemos sufrido en muchos países, no ha sido la norma organizar un genocidio, porque no es racional ir matando todo lo que se mueve, y lo que no, para matar a los terroristas. Eso solo se entiende cuando un Estado quiere acabar y engullir a otro, en este caso, el Estado Palestino. A esto, se añade la más que repugnante venia de Estados Unidos en todo el horror que lleva provocado Israel . Por más que su «venerable» presidente quiera dar una imagen arbitral. Es inaceptable, cuando EE UU abastece de armamento a Israel para la ejecución de su genocidio. Así funciona EE UU, a Dios rogando, y con el mazo dando. El único arbitraje posible es el que reconozca al Estado de Palestina y que Israel deje vivir en paz a su ciudadanía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora