Por mí, como si bailan una sardana

Después de cuarenta y cinco años de democracia, la matraca de los nacionalismos aburre ya a cualquiera (aunque, sin duda, el peor y más peligroso ... de todos es el de Vox). Los nacionalismos vasco y catalán, especialmente, deberían estar entregados a resolver los innumerables problemas de las gentes de sus autonomías. La cuestión es que no saben. Por eso, este tipo de vividores se dedican a crear polémicas que no le resuelven nada a la gente. Desde los inicios de la democracia, el vasco, el catalán o el gallego han sido correctamente tratados, cosa que no ha ocurrido con el castellano en estas autonomías, como por ejemplo Cataluña. A mí que hablen una de estas lenguas en las Cámaras me da igual, lo mismo que si quieren bailar una sardana. A quienes debería de preocuparles es a la ciudadanía que representan, ya que mientras están enfrascados en estas estupideces, tienen desatendidas sus necesidades reales.

El prófugo Puigdemont aparte de sus paranoias, como en el PP, tampoco se sabe la Constitución. De la misma forma se cree por encima del Poder Judicial. Lo veremos. Si como dicen, lo vuelven a hacer, pues, a lo mejor no le da tiempo a huir como el cobarde que es, en el maletero de un coche. No sería muy mala idea crear una confederación de comunidades autónomas para mantener a raya a todos estos cuentistas, a la vez que tener un equilibrio adecuado en la distribución de la riqueza entre comunidades.

