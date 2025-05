El tabaco y la frivolidad política

Comenta Compartir

Después de saberse desde hace décadas las consecuencias nocivas del tabaco, ahora resulta que sus evidencias catastróficas quedan al albur de la frivolidad política. Señores ... políticos, ningún tabaco es bueno, y todo él es nocivo para la salud. No pueden pasarse la vida bailando al son que les toquen los tabaqueros, hosteleros o agriculturetas que dirige Vox. Los tabaqueros que cambien de cultivo, que siembren espárragos que eso se da mucho en La Vera, aunque los envasen en Navarra (porque todavía andamos en esas), y los hosteleros que sepan que hay muchas personas con problemas respiratorios que no pueden estar sentados junto a un fumador empedernido. La solución a primera vista es que los que tienen problemas respiratorios, que cada vez son más, no vayan a las terrazas, pues allá la hostelería, ya llevan tiempo matando a la gallina de los huevos de oro, aunque también pueden habilitar espacios exclusivamente para fumadores. En la agricultura, parece que ya son bastantes los que reconocen los apoyos y las facilidades que se les están dando. Probablemente no son los latifundistas. El tabaco no solo crea problemas respiratorios y cáncer de pulmón, que no es poca cosa. Que le pregunten por las amputaciones a los cirujanos vasculares, debido a que los vasos sanguíneos y capilares se cierran debido al consumo del tabaco, provocando la gangrena que lleva a las amputaciones. Señores políticos, menos frivolidad. Pónganse las pilas, que ya está bien.

Cartas al director