Sin ti no soy nada

Comenta Compartir

Isabel Díaz Ayuso, que anda por el fango que es Madrid, junto con su jefe de gabinete y su alcalde, y que preside la comunidad, ... dice que el presidente del Gobierno necesita a Franco para serlo. Semejante barbaridad, como tantas otras, la dice ella, que es incapaz de ocuparse de los problemas y la gestión que necesitan los madrileños, ya que está ocupada en confrontar con el presidente del Gobierno, cuyo cometido no le corresponde. En cambio, si está muy de acuerdo con estos apologetas del franquismo, ya que no tiene nada que objetar al respecto. Es obvio que tanto a ella como al PP, la Constitución les resbala. Como demuestran permanentemente, enarbolando, junto a sus socios la nostalgia franquista, la de ETA (como Franco, afortunadamente para este país, desaparecida). Nadie mejor que ella, el PP y sus asociados, defienden a los golpistas y genocidas. Encantados de que las cunetas y caminos de España estén llenos de víctimas del genocidio franquista. En fin, comentarlo sería interminable. Este esperpento que tenemos como oposición sin ningún programa de gobernabilidad, excepto el de bajar impuestos a los pudientes (sus representados) para acabar con los servicios públicos esenciales, omitir deliberadamente el artículo 98 de la Constitución que otorga la acción del gobierno a su presidente, ya que el rey reina, pero no gobierna. Con lo cual, también le hacen un más que flaco «favor» a la monarquía. Por eso, tampoco cumplen el artículo 6 de la Constitución. Yo de psicología no sé nada, no sé si es solo confrontar por llamar la atención, o ¿ quién sabe?, a lo mejor es un sentimiento más interiorizado que no se advierte, pero Ayuso, sin Pedro Sánchez y sin el Fiscal general del Estado, no es nada. Y como ella, el resto del esperpento. Las innumerables estafas ya las cuentan los medios de comunicación. Quirón debe estarle muy agradecido, entre tantos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora