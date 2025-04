Una semana bendecida

Comenta Compartir

Se acaba la última semana de este mes me marzo de 2024, bendecida muy satisfactoriamente por la lluvia tan necesaria en todo el país. No ... vendría mal, al menos aquí, en Extremadura que todavía, en lo que queda hasta el verano, que será prematuro, como estamos viendo en los últimos años, lloviera algunas semanas más frente a ese verano que nos espera y ante la necesidad de recuperación de los embalses. De paso, hasta podría servir para hacer realidad el tan traído y llevado regadío de Tierra de Barros, que en caso de que las sequías sean persistentes, como así lo indican los estudios sobre el clima realizados, yo no sé si dicho regadío funcionaría con la orina de algunos. En fin, esperemos que el clima siga siendo, al menos, un poco magnánimo y podamos seguir con días y semanas bendecidas por la lluvia como la que ya se marcha. El próximo año volverá Espartaco y el padre Manolo. No se llega a más.

Cartas al director