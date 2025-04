Reconquista y bajada de impuestos

Comenta Compartir

Se ha terminado el cónclave de Alberto Núñez Feijóo y el PP con los presidentes autonómicos en Asturias. Y Feijóo, como sus antecesores, se propone ... reconquistar la extensísima corrupción que el PP ha proyectado en España en sus pasados «gobiernos». No les ha parecido suficiente por lo que se puede apreciar en sus comportamientos. Así que, ni Feijóo ni el PP tienen programa ni propuestas de interés general. Lo vemos en vivo y en directo, ya que la presidenta de la comunidad de Madrid, y otros, tienen los centros sanitarios sin médicos porque en el tiempo que lleva ha conseguido destrozar en Madrid la sanidad pública, cuya «labor» inició su predecesora y mecenas, Esperanza Aguirre, y los madrileños tan contentos. Igual ocurre en otras comunidades «gestionadas» por el PP, como Andalucía. A Extremadura la tienen en la pista de lanzamiento. Así que el resultado de este cónclave es la bajada de impuestos a sus representados, que nos lleva al deterioro y desaparición de los servicios públicos esenciales y nos enfrenta a la precariedad salarial que, como el ataque a las pensiones que ya perpetró Rajoy, está en la génesis del PP. Sería interminable enumerarlo todo, pero a la mínima oportunidad que tengan montan otros fondos buitre, porque saben que se volverán a ir de rositas, porque al parecer eso no es delito. Imputar a algunas personas que han trabajado, o están trabajando en algún sitio, sin pruebas y basadas en recortes de periódico de una prensa de dudosa veracidad y montar bulos, eso sí. Secuestrar la Constitución durante más de cuatro años, porque no pueden controlar a «sus» jueces por la puerta de atrás, tampoco es delito ni para Feijóo ni para el PP. Según Feijóo, esto « sí» es «lealtad» a las instituciones. Y sí, acabó el cónclave, y no fueron capaces de sobrepasar a Yolanda Díaz ni al gobierno. Ni una palabra de los cientos de horas extra sin cobrar un céntimo que muchos trabajadores se ven obligados a realizar en determinadas firmas empresariales. Es decir, ni una sola coma para el interés general. Cada cual que saque sus conclusiones, es a lo que nos enfrentamos. Y claro, cómo no, muy interesados en que las nuevas generaciones olviden o no conozcan el pasado, a ver si hay posibilidad de que la historia se repita. 50 años después estamos ante los nostálgicos de aquel horror. Así que el PP y Feijóo no tienen necesidad de celebrar unas fechas que condujeron a este país a la democracia, porque, lamentablemente, eso no le da votos, después de que este país se significó 50 años atrás por la convivencia y el progreso, que no había podido alcanzar por decisión de un dictador. ¡Que alguien legisle contra los nostálgicos! Que no vuelvan nunca, y que nos dejen seguir la vida en paz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión