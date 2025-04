Comenta Compartir

Podría hablar de Carlos Mazón y su no gestión de la dana, que tuvo advertencias de los servicios meteorológicos al menos con una semana de ... antelación. Todas las personas que tenemos costumbre de ver la información del tiempo sabemos que fue así. Hasta podría plantear si no fue una planificación del propio Mazón el ataque y agresión al presidente del gobierno por aquella panda de nazis. Pero no, voy a hablar del difamador Tellado, que repite hasta el aburrimiento que el gobierno no tiene política migratoria. En cambio, el PP, como sabemos, es un brazo de mar en política migratoria, experto en concertinas ( un «éxitazo» ), como sabemos. Ahora tiene un buen número de gobiernos autonómicos con los que está impidiendo gestionar la inmigración, y a la vez sumiendo a Canarias en un caos. Todos estos indocumentados trumpistas hacen como que ignoran que el campo no admite puertas, y que en la historia de todos los seres vivos está implícita la migración. Por razones obvias de supervivencia. Con este tipo de mimbres, y los de sus aliados (que los dioses nos amparen) es con lo que se enfrenta este país a un posible «gobierno» del PP.

Cartas al director