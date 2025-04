Comenta Compartir

Es algo muy superior a la repugnancia lo que se siente viendo a un tipejo como Tellado y otros/as manoseando la memoria de las ... víctimas del terrorismo de ETA . Son algunas de las «perlas» gallegas que el resto de España ha soportado en diferentes épocas. Otras veces también nos llegan inmorales como Sémper, cuyo mito se ha derrumbado, haciéndoles el caldo gordo a todos estos indecentes. Lo más doloroso para todas las gentes que desde sus comienzos rechazamos el terrorismo de ETA, o cualquier otro. Ya que demostrado está que el terrorismo es una fábrica de amontonar víctimas inocentes, sea lo que sea lo que persigue, que en definitiva es la guerra misma. Por eso, lo más doloroso es ver a la señora Blanco, hermana de Miguel Ángel, compartiendo esta indecencia. Hace muy bien Consuelo Ordoñez, hermana de Gregorio Ordoñez, y que no es sospechosa de ser de izquierdas, en oponerse a este manoseo de las víctimas de ETA, que desapareció hace unos 13 años con el gobierno de Zapatero, por más que lo enarbole la indecente Ayuso, con sus más de 7.000 víctimas mortales por falta de atención médica –¿quién sabe?, a lo mejor uno de estos días nos desayunamos con que lo suyo también es terrorismo–. Y estamos aquí porque la extrema derecha PP-Vox no tiene ningún proyecto de futuro para este país. No tiene ningún proyecto para controlar la inmigración que ya ha empezado a pagarles sus lucrativos sueldos, junto con los impuestos que pagamos todos. O a lo mejor sí, siempre les quedarán las concertinas. Y Abascal, Ayuso, Feijóo o el Tellado este se pondrán a trabajar por primera vez en sus vidas como locos para cubrir las necesidades de un país. Porque el debate en el Congreso estos días pasados no era para hablar de las víctimas de la desaparecida ETA, era para encontrar soluciones para la inmigración, y no sé si los reglamentos de las Cortes permiten la desviación a temas que no estén en el orden del día. Es obvio que PP y Vox, a excepción de la xenofobia, no tienen ningún proyecto, ni de esto ni de nada. Ni siquiera tienen breves nociones de Historia, donde queda patente que la inmigración nos es inherente a todos. Si en este país no tomamos conciencia de que la indencia y la mentira procedente de la política no debe estar en nuestras vidas, y en nuestra democracia, el futuro puede ser demoledor. Y a día de hoy, aspiran a presidirlo los que rompieron a martillazos discos duros para ocultar sus infinitas corrupciones, de las cuales todavía quedan muchas por juzgar, o controlan al Tribunal Supremo por la puerta de atrás, según Cosidó. Todo esto, nos lo cuenten como nos lo cuenten, carece de motivación para la ciudadanía de cualquier país y cualquier democracia.

Cartas al director