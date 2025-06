Comenta Compartir

El punto II del Título Preliminar de la Ley de Contratos del Estado empieza diciendo que la ley se inspira en lograr una mayor transparencia ... en la contratación pública. A los que hace ya bastantes años nos tocó preparar oposiciones en las que esta ley formaba parte del temario, sabemos de su existencia. Ello me permite poner en duda que alguna vez la hayan leído ciertos políticos, y mucho menos cuando van de políticos sin serlo. Me parece insuficiente la definición que hace el Título Preliminar en la definición de «una mayor transparencia». Debería ser absoluta transparencia. En cualquier caso, ni por asomo se ha llegado lejos en su aplicación, que alcanzó la máxima omisión de la misma a partir de la Gürtel, y que inició su andadura durante los gobiernos de, también corrupción de Felipe González. Llegados aquí, es muy difícil digerir que un matón de discotecas sea «asesor» de un ministro, ni de ningún político. Mucho menos, dejarlo moverse a su libre albedrío por los ministerios y otros organismos públicos como si fueran su cortijo. Las consecuencias hablan por sí mismas. A los partidos políticos nunca les ha entrado en la cabeza que cuando gobiernan no deben entrar en los organismos públicos como elefantes en cacharrerías. Deben leerse la Constitución y entender que las personas que desarrollan su labor en ellos, deben de hacerlo a través de condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que marca la Constitución, y es lo que nos ha tocado superar a otros. Le toca a este gobierno, y a los que vengan detrás aplicárselo. Lo contrario será más desafección ciudadana, que conllevará consecuencias no deseadas. Y tendrán que plantearse excluir definitivamente a las empresas que busquen el incumplimiento de la ley, queriendo impedir una adecuada licitación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión