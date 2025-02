Comenta Compartir

El 8 de agosto, el escapista Puigdemont volvió a España. Patético el personaje. Vino a gritar por unos minutos la proclamación de su antidemocracia a ... los seguidores de la mafia de Andorra (Junts). Fue penosa su actuación. Toda una influencia del trumpismo. Delincuente uno, y delincuente el otro. Van muy mal encaminadas las sociedades que aclaman a estos ejemplares, pero desgraciadamente está de actualidad, como también lo estamos viendo en otras comunidades autónomas, además de la catalana. Los cuatro gritos del patético Puigdemont, quizás en realidad han sido la agonía del 'procés', lo cual sería una verdadera suerte para Cataluña, principalmente. De la misma manera que en buena medida se ha desarticulado el 'procés' que no supo evitar el gobierno del PP y Rajoy, hace falta evitar el chantaje independentista, y debería quedar muy claro que los representantes políticos de cualquier comunidad autónoma, antes que nada, son representantes del Estado en sus comunidades y, por tanto, obligados con el cumplimiento de la ley y la Constitución. En caso de que no sea así, deben quedar inhabilitados para la actividad política en las instituciones. Ninguna sociedad, ni ningún país debería consentir en sus instituciones públicas estos personajes de circo, pero muy dañinos para el interés general. Desgraciadamente tenemos muchos, y de muchos colores que deberíamos rechazar. La comunidad autónoma de Cataluña inició el jueves un camino que los catalanes deberían dejar que fuera diferente y consguiera una convivencia razonable, encaminada al beneficio del interés general y no al mantenimiento de estos personajes indignos de las instituciones públicas. Suerte y acierto al nuevo presidente de la comunidad autónoma de Cataluña. El 'procés' debe ser pasado.

