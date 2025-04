Derogar la soberanía del pueblo

El artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero Feijóo dice que va a derogar el 'Sanchismo'. Así ... llama al gobierno legítimo que en su momento eligió la ciudadanía. No es de extrañar, teniendo en cuenta que no sabe cuando está en Extremadura o en Andalucía. El artículo 6 de la Constitución dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, así que si según Feijóo y la impresentable que tienen al frente de la Comunidad de Madrid, a las barbaridades que él pretende hacer si llega al gobierno con la extrema derecha, lo llamaremos 'Feijoicismo' Aquí nadie ha escrito nunca el currículum del PP, lo ha escrito el PP solito: el 'Aznarismo' y el 'Rajoycismo', que ya sabemos de qué fue. El artículo 50 habla de la garantía de unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Parece que con la derogación del 'Sanchismo' por parte del 'Feijoicismo' se verán amenazas, a pesar de que Bruselas ha dado el visto bueno a su reforma. El artículo 43 de la Constitución hace referencia a la protección de la salud. Ya hemos visto en Madrid cómo lo «cumple» el 'Ayusismo'. Una radiografía más del 'Feijoicismo'. Los que hemos visto la trayectoria de ETA desde sus comienzos hasta su desaparición hace más de una década, nos parece de una desvergüenza que eso haya sido el programa electoral del PP y del deleznable ayusismo en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

El comportamiento del PP, y no digamos de la extrema derecha, durante la pandemia y la crisis que como consecuencia de ello ha sufrido este país no puede ser más repudiable. No se ha visto en ningún otro país de Europa.

El gobierno de Sánchez lo ha sido y lo es por la decisión soberana de la ciudadanía, ya es grave que Feijóo no respete la soberanía del pueblo, aunque como tampoco cumple la Constitución al no haber permitido la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues ya sabemos de qué va. Respecto ha esto, ha estado mal que no se haya legislado en estos años la disolución de los partidos que no cumplan con la Constitución. Aunque ya sabemos que nos avisó Coseido durante el gobierno de Rajoy de que la justicia era también el cortijo del PP, como hemos visto. En fin, entretanto, y como vienen haciendo desde el principio, el PP, seguirá blanqueando a la extrema derecha con sus 'gobiernos Frankenstein', y nos la colaran en las instituciones en su ansia de poder y de cortijeros. Muy mala noticia para cualquier democracia. Lo mejor que le podía ocurrir a Extremadura es que se repitieran las elecciones autonómicas para cumplir con la democracia, y para no padecer un gobierno Frankenstein, que Extremadura ya tiene lo suyo para que ahora le venga esto.