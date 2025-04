Chile no quiere

Comenta Compartir

Chile vuelve a decir no a un nuevo texto constitucional elaborado por la derecha y ultraderecha de Chile. Debe ser que la desaparición de la ... dictadura que ha padecido aún está muy viva. Han dicho no de nuevo a ese texto planteado por la derecha y la ultraderecha. Es muy saludable para cualquier país que su memoria histórica no caiga en el olvido. Así nos lo indica a todos la propia historia. Entretanto, aquí, en España, tenemos suspendida la Constitución hace cinco años al no renovar sus instituciones como la misma Constitución indica, con lo cual ya vamos muy mal. De tal forma que en este caso, el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, la Justicia, sigue estando controlado por la puerta de atrás, como afirmó en su día Cosido. Los jueces no deben elegirse entre ellos, ya que la soberanía nacional reside en el pueblo. Sería una tomadura de pelo. Todo esto está siendo obviado en España por los partidos de derecha y ultraderecha, dedicados a la permanente algarada, o a querer colgar como a Mussolini al presidente del Gobierno en palabras textuales del líder de Vox, Santiago Abascal, (sin que ningún medio de comunicación las haya manipulado). Planteamientos así a los rivales políticos, junto con acusaciones de corrupción y de traición, no son precisamente buenos augurios para ningún país ni para ninguna democracia. No es saludable para España en estos momentos el comportamiento desde hace bastante tiempo ya, de los partidos de la oposición. Se es presidente del Gobierno cuando se tienen los apoyos parlamentarios necesarios, no cuando el candidato quiera. Quizás nos vendría a todos bien mirar la decisión de Chile.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director