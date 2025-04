Alvise y otros delincuentes

Comenta Compartir

No sé y no entiendo qué pasa con los criterios para acceder a la política y las instituciones, cuando estafadores y delincuentes como Alvise tienen ... vía libre para ello. Lo mínimo que se le tendría que exigir a cualquiera que pretenda acceder a la política y sus instituciones es, en primer lugar, el acatamiento a la Constitución, norma suprema por la que se rige el Estado, y por extensión a cualquier partido político. Además de ello, una exigencia inexcusable de su conocimiento y cumplimiento. Lo cual daría como resultado obstaculizar distintos tipos de delincuencia en política, que por más que se pueda, o quiera considerar una ingenuidad, nos daría, por un lado, que los partidos políticos tengan muy complicado dedicarse al chantaje y otras derivas. Por otro, que más de un vividor indocumentado como Alvise y su chusma, entre otros sobradamente conocidos, vivan de la política enarbolando su antipolítica. Ayudaría, sin duda, a disfrutar de una democracia con una salud razonable y a mantenerla en pie, porque todavía estamos aquí los que sabemos lo que costó alcanzarla. Pero ahora es la juventud que ha nacido y se ha criado en ella la que tiene el balón en su tejado, con el deber de mantenerla para que les permita transitar con mayores o menores dificultades por una vida que pueda acogerse a la dignidad, porque los herederos de los de las cartillas de racionamiento ya sabemos que están ahí. Así que nos corresponde a todos, y en especial a la juventud, no dejarlos pasar. Y, desde luego, no estaría nada mal que, como ha hecho Europa con Puigdemont y el otro candidato, no permitiéndoles acceder al Parlamento Europeo por no acatar la Constitución, pues lo mismo debería ocurrir con la corrupción de estos Alvises, y con los que nos cuentan que están de la parte «buena» de la historia, después de haber participado en una guerra injustificada de innumerables víctimas, para las que, como en todas las guerras, no hay justicia posible. Europa también tendría que empeñarse en eliminar vestigios que no encajan en ninguna democracia, porque son lo que sirvieron a un tiempo en donde la democracia no tenía cabida. Debería ser así, por la propia supervivencia de la UE.

Cartas al director