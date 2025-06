Comenta Compartir

Hace poco ha estado en España, aunque no entiendo por qué, Javier Milei, este sujeto que Argentina ha puesto de presidente y que evidencia que ... de la historia de los países la gente no saca conclusiones. Para asistir al espectáculo de sus difamaciones e insultos, los asistentes han pagado 7.000 euros, así que parece ser que aquello se llenó de los «arruinaditos» de este país, según ellos, por este Gobierno, que resulta que aporta unos resultados económicos como nunca lo habían hecho gobiernos anteriores. A ver quién es el guapo/a que dispone de 7.000 euros para ir a escuchar las difamaciones de Milei y sus anfitriones. Parece ser que los «arruinaditos» de este país, sí. Seguramente para contribuir a las arcas de los enemigos de la democracia que tanto nos costó. Eran las 21.30 horas. Me tocaba empezar a trabajar. Salí a la calle, y me llamó la atención la forma de llover. Poco después de la media noche se empezaba a localizar personal. Estaba empezando la emergencia. Así empezó la riada de Badajoz. Había dos ríos atascados hasta sus ojos de basura. Se seguía localizando a personas que tenían que tomar decisiones. Al parecer, nadie con alta responsabilidad estaba en El Ventorro. A mucha gente nos cuesta creer que los de los 7.000 euros jaleen y aúpen a los de El Ventorro. Milei no debería entrar más en España. Ya tenemos lo nuestro con protegernos de los «arruinaditos» de los 7.000 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión