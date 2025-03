El anacrónico Muface

Comenta Compartir

Me alegro mucho de que a veces tengamos gobiernos que se ocupen del interés general, aunque sea frente a oposiciones que no son tales, ya ... que en una democracia, una oposición política que lo sea, hace su trabajo, y que consiste en aportar alternativas a las necesidades del interés general y colaborar en su consecución. Cuando eso no ocurre, quienes actúan como miembros de la oposición no son políticos. Es lo que está ocurriendo en España actualmente. Así que me alegro de que el actual gobierno vea inviable los privilegios de Muface, mutualidad que actúa en detrimento de la sanidad pública, como si ya no tuviéramos bastante con ciertos «políticos» que la saquean a día de hoy, y la han venido saqueando siempre que han tenido oportunidad. Muface es una mutualidad de funcionarios civiles del Estado, creada por los años 60, seguramente por algunos listillos aficionados a los privilegios, y modificada un par de veces por los años 70. Que el actual gobierno haya tomado conciencia de que es una carga millonaria que el Estado no tiene porqué soportar, mucho menos cuando es en detrimento de la calidad de la sanidad pública, es ocuparse del interés general. Justo lo que necesita permanentemente la ciudadanía, y para lo que están los políticos que lo son. Me alegro de que a la ciudadanía se nos libere de cargas que no tenemos que soportar. En este caso, Muface.

Temas

Cartas a la directora