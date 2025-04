Abascal y sus palmeros

Comenta Compartir

Hace unos días, en Argentina, escuchó el mundo entero al colega de Milei, Santiago Abascal, presidente de Vox, decir que el pueblo español podría colgar ... al presidente del Gobierno por los pies, como a Mussolini. No, el pueblo español no quiere colgar a nadie, pero él, sus palmeros y los que quieren fusilar a 26 millones de españoles, a los que representa, sí. Es una anomalía tener a sujetos de esta catadura en las instituciones democráticas a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía. Como en el caso violento en el Ayuntamiento de Madrid por parte del energúmeno de Vox Ortega Smith. No hay que pedirle que entregue su acta de edil, se le debe echar por su incompatibilidad con cualquier Estado democrático. Este país consiguió acabar con el terrorismo de ETA, pero con este no lo ha conseguido, se quedó la semilla.

Si los españoles no colgamos por los pies a quienes le regalaron más de 60.000 millones de euros de dinero público a la banca privada, mientras sumía a la ciudadanía en una tremenda precariedad, aderezada de la Gürtel, la Púnica, la Caja B del PP, Kitchen, Zaplana, Rato, Barcenas, etc, no se atisban las posibilidades de que vayan a colgar al presidente y al gobierno que enfrentando crisis como la del covid o la guerra de Ucrania, con sus consecuencias para toda Europa, no ha dejado caer a la ciudadanía en la precariedad ni a la gran mayoría de los trabajadores. Subiendo además de ello las pensiones y los salarios, reducidos a la mínima expresión por los gobiernos de Rajoy. Váyanse, señor Abascal. Ninguno de ustedes es compatible con ninguna democracia. Tampoco quienes les permiten el acceso a las instituciones democráticas.

Temas

Cartas al director