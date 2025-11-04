La sanidad no debió ser transferida

Comenta Compartir

En el artículo 43 de la Constitución se reconoce la protección a la salud de la ciudadanía. Posteriormente, surge la ley 15/97, que pienso ... debería ser derogada. Todo un ataque a la sanidad pública. Dicha ley habilita y permite la 'gestión' de entidades privadas en el Sistema Nacional de Salud, lo que, a su vez es una vía directa para la privatización de la sanidad pública, como estamos viendo. Dicha 'gestión indirecta' es absolutamente innecesaria, dado que el capital humano con el que cuenta la sanidad pública está suficientemente formado y capacitado para su gestión en cualquiera de sus ámbitos. Así que, hasta la fecha, la denominada 'gestión indirecta' a lo que ha llevado es a un considerable deterioro de la sanidad pública, la de todos, y la que pagamos todos, para enriquecer a esa denominada 'gestión indirecta' de convenios con entidades o personas privadas. La ley la firmó José María Aznar. Desde entonces, lo que verdaderamente se ha producido es un expolio para enriquecer a estas entidades privadas. Lo que está desembocando en consecuencias muy graves, y Extremadura, en la actualidad, no se libra, aunque parezca que no pasa nada. Pero, a los enfermos crónicos de muchos años nos están limitando nuestros tratamientos, prescritos muchos de ellos por médicos especialistas, no solo por los de familia, que son igual de importantes. La sanidad pública nunca debió ser transferida por el Estado a las comunidades autónomas, que según en manos de quién caigan, está al servicio del compadreo y el pelotazo. Le corresponde a los partidos políticos que no entiendan la salud como un negocio, liberarla de este mercadeo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión