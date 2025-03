Un año de injusticia social. ¿Hasta cuándo, socialistas?

Un año ha pasado ya desde que nuestro compañero Juan Pedro, perteneciente al desmantelado cuerpo de la Policía Local de Alburquerque, tomase la decisión de ... ponerse en huelga de hambre para que se visualizara la dramática situación que estamos viviendo en Alburquerque. Un año en el que hemos llevado a cabo infinidad de actuaciones, reivindicando nuestros derechos y poniendo en conocimiento de políticos y paisanos extremeños, y de fuera de nuestras fronteras, la verdad y triste realidad de un pueblo con innumerables recursos, que está siendo llevado a la ruina más terrible por una nefasta y miserable gestión, y el apoyo desmedido al personalismo más asfixiante. Un año en el que los dirigentes del PSOE de Extremadura no han hecho más que lavarse las manos y echar balones fuera. Unos dirigentes que tienen mucho que ver con el desgobierno reinante en Alburquerque, por acción u omisión, ya que durante muchos años ampararon y permitieron una desgobernanza irresponsable, inviable y ruinosa para Alburquerque.

Desde la ventana hacia la libertad de expresión que me ofrece este medio, vuelvo a hacer una llamada a la cordura. De nuevo pido y exijo al señor Guillermo Fernández Vara que tome las riendas de este asunto. No puede seguir de soslayo ni un día más. En Alburquerque se están vulnerando los derechos más fundamentales de los trabajadores, y no me refiero exclusivamente al de no pagar nuestros sueldos durante casi un año, que ya es bastante injusto, duro y antidemocrático. Nuestros desgobernantes, amparados por esta inacción y con la permisibilidad camuflada detrás de la democrática independencia municipal de quien pudiera poner freno a esto, vulneran nuestros derechos, nuestra libertad, nos tratan con desprecio, soberbia y prepotencia. Quienes fueron votados democráticamente para velar por los intereses de los alburquerqueños son los que han dilapidado nuestros recursos, son quienes denigran a los trabajadores municipales, el más valioso recurso del que los alburquerqueños podíamos presumir. Estos señores son quienes dinamitan la paz social promoviendo el «conmigo o contra mí»; quienes, haciendo un uso torticero de la democracia, desgobiernan a su antojo, sin tener en cuenta las necesidades reales de los vecinos de Alburquerque. Son personas que trabajan exclusivamente para alimentar un ego insaciable, sin tener en cuenta el daño que con ello hacen.

No se qué pasa para que quien puede y debiera hacerlo no tome cartas en el asunto. Muchas especulaciones se hacen. No llegamos a entenderlo, lo único que sabemos es que presuntamente algo 'gordo' tiene que haber. «Algún presunto interés oculto», como dijo la consejera de Hacienda, impide la solución de este conflicto y permite que esto se alargue en el tiempo «sine die».

Como vecino de un pueblo arrasado, triste y dejado de la mano de Dios, le propongo que actúe ya señor Vara

Un año es más que suficiente y hay al menos 15 millones de razones para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Alburquerque, para pedir explicaciones y para averiguar qué ha pasado para llegar a una situación de ruina total.

Me siento muy dolido por la situación que junto a mis compañeros estoy pasando. Me siento defraudado por no recibir el apoyo y la defensa de aquellos que dicen representar a los extremeños. Socialistas dicen ser, personas que fueron votadas para velar por nuestro bienestar y no para esconderse tras unas siglas que, según parece, les quedan demasiado grandes. Me siento frustrado por no conseguir que la sociedad alburquerqueña sea consciente del destrozo tan grande que se está haciendo en Alburquerque. Pero, sobre todo, siento rabia de que unos cuantos personajes sin escrúpulos estén destrozando el futuro de los alburquerqueños. Yo no quiero dejarle a mi hija un pueblo endeudado para 50 años. Yo no quiero dejarle a mi hija un pueblo que tiene sus calles y jardines tercermundistas. Yo no quiero ser «consentidor» de la desidia que quienes nos desgobiernan tienen con nuestro castillo y demás patrimonio. Yo no quiero permitir que se lleve a cabo la discriminación salarial que está habiendo con los trabajadores municipales. Yo no quiero ser participe de una sociedad que mira para otro lado cuando se hace distinción entre nuestros mayores, dejando en un segundo plano la ayuda a domicilio que muchos de ellos necesitan, y vertiendo los pocos recursos existentes en mantener unas residencias que a día de hoy son inviables y están muy mal gestionadas.

Un año ha pasado, un año después nos vemos solos. Las instituciones permiten que gobernantes que nada tienen que ver con políticos íntegros, con gestores decentes o con ser buenas personas, campen a sus anchas ¿Qué más tiene que pasar para que de una vez se levanten las alfombras y se abran las ventanas para que un aire limpio y de libertad vuelva a recorrer las calles de Alburquerque? Fácil, que haya dirigentes socialistas que se atrevan a dar pasos en la dirección correcta y que dejen de lado los miedos, las presiones, o lo que quiera que sea.

Señor Vara, desde su partido instan a la alcaldesa de Alburquerque a que dimita, por el bien de los vecinos de Alburquerque. Yo también lo hago a diario, pero creo que esta señora no es dueña de sus actos, muestra una pleitesía incomprensible, así que no tenemos ninguna fe en que dé ese paso. Yo desde mi humilde posición como vecino de un pueblo arrasado, triste y dejado de la mano de Dios, le propongo que actúe ya y si no lo hace, tome usted la puerta y cierre al salir, sin mirar atrás, porque de desgobernantes ya estoy harto.