Ingratitud política

La política es como la canción: «Cuando yo tenía dinero me llamaban don Tomás y ahora que no lo tengo me llaman Tomás na más». ... A raíz del problema surgido con las comisiones del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y denunciado públicamente por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado y por el secretario general, Teodoro García Egea, todos los presidentes de distintas comunidades donde gobierna la derecha española han dado la espalda al candidato a la presidencia del gobierno de España. La política es una de las áreas más ingratas de la sociedad y de nada sirve la labor que pueda hacer un cargo de estas características, ya que, en un momento determinado, pasan de dedicarle todas las loas del mundo a darle la espalda de la manera más desafecta de la que son capaces el resto de los miembros de su mismo partido. La ingratitud está servida en el caso de Pablo Casado, que tarde o temprano tendrá que dimitir de su cargo, al igual que ha ocurrido con su mano derecha, Teodoro García Egea, que fue el primero en caer del pódium dentro de este nivel político.

Independientemente, de las equivocaciones o no que haya podido cometer el presidente del Partido Popular, su marcha no puede estar sustentada por las manifestaciones que pueda llevar la ciudadanía en la calle en apoyo de la supuesta víctima como hermana del presunto cobrador de comisiones. De todas formas, aún no han terminado las pesquisas que tendrán que dilucidar si el hermano de la presidenta madrileña ha cobrado determinadas cantidades aprovechando que el Guadiana pasa por Badajoz.

