Infraestructuras deficientes

Que las infraestructuras son algo esencial para el comercio y para la riqueza de una zona geográfica es algo sabido. Pero no debe importarle mucho ... a Vara porque, vistos los impuestos, por no llamarlos ejecuciones al bolsillo, pudiera parecer que no le importa. El tren de Extremadura a Madrid, que es muy probable que acabe siendo protegido por la Ley de Patrimonio Histórico, sirve además (o serviría si funcionase de algo más que para hacernos ver en el resto del país como gañanes) para unir a esas familias que tienen que soportar que sus hijos estén fuera de casa porque aquí no pueden buscarse el pan, malgastando horas de estar con los suyos en una ancianidad que no les permite conducir, además de desvincular a los hijos de Extremadura de su tierra, pues el infierno de viaje lleva a muchos a elegir entre visitar a su familia en menos de 48 horas de las que cerca de 12 se pueden ir en ese tren a pedales. Para más gracia ahora nos facilitan, como si el dinero no fuera el nuestro a fin de cuentas, unos autobuses por si acaso se estropea el tren. Por otra parte, el kilómetro 45 de la carretera N-523 entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra sigue con un socavón impresionante. Si el turismo va a seguir siendo importante no cabe duda que Vara invierte en turismo de riesgo, lo de esquilmarnos viene solo.

Cartas a la directora