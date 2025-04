La información, la conciencia y el derecho a la vida

De manera recurrente se cuelan en el debate social, impulsados por el poder político, temas relacionados con el derecho a la vida. No hace mucho ... tiempo era una propuesta de reforma del Código Penal para condenar de 1 a 3 años a los provida que acudan a las puertas de los abortorios para ofrecer a las mujeres una salida al aborto; ahora es la presión sobre los médicos para enterrar su libertad constitucional en lo referido al derecho a la objeción de conciencia.

Con frecuencia tenemos la sensación de que los poderes públicos, obligados por su naturaleza a defender la ley, se vienen dedicando a destajo a apalear y retorcer la Constitución, menoscabando nuestros derechos constitucionales, una sensación avalada por las últimas sentencias del Alto Tribunal insólitamente ninguneadas por el poder Ejecutivo. A todo ello se suman las actuaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General del Estado.

Las asociaciones pro-vida tenemos entre nuestras tareas la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Lo hacemos ayudando a las madres embarazadas, ofreciéndoles ayuda material, desde pañales a leche maternizada, potitos, ropa, sillitas o cunas, hasta apoyo psicológico o jurídico. Algunas de esas asociaciones tienen también entre su compromiso social acudir a las puertas de los abortorios para aportarles a las madres alternativas al aborto, una ayuda que en ocasiones es aceptada y otras no. Cuando se rechaza la alternativa, dichas asociaciones permanecen abiertas a esas mismas mujeres que demandan sanar las heridas del aborto manifestadas en el síndrome post-aborto.

En una sociedad donde el aborto no está mal, nada está mal

El 12 de mayo se presentaba una proposición de ley orgánica para reformar el art. 172 del Código Penal que pretende impedir que las mujeres reciban un último apoyo antes de tomar una decisión que no tendrá vuelta atrás y que demasiadas veces toman porque nadie las apoya. El objetivo que se busca es calificar como coacciones y acoso lo que es información y mano tendida; prohibir y penalizar la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y atentar contra el derecho que tiene cualquier persona a la información y a ser ayudada. Las personas que se ponen a las puertas de los centros abortivos son, en buena cantidad, mujeres que han pasado por el trauma de cruzar la puerta con su hijo dentro y salir sin él. Ellas son las mejores embajadoras de la vida, saben que lo que les prometieron como una decisión liberadora no es más que una losa que cae sobre sus vidas y desean que otras mujeres no pasen por lo mismo.

Si se califica al aborto como un acto médico, ofrecer alternativas entra dentro del derecho a la autonomía del paciente, que requiere estar informado para decidir libremente sobre la intervención que se le va a realizar. Desde los centros abortistas, que están obligados a facilitar información, se les sustrae a las mujeres esa información, se les niega a mostrar ecografías de sus hijos o el latido de sus corazones por miedo a perder mucho dinero. Cuando alguien lo hace los acusan de coaccionar y acosar, unas acusaciones paridas desde la patronal del aborto y que corren como correas de transmisión por determinadas formaciones políticas intentando beneficiar legislativamente a esos empresarios.

En la misma línea se viene a situar ahora el esfuerzo por sustraerle a la profesión médica su derecho constitucional a la objeción de conciencia, un derecho fundamental reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos. El propio Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos señala, en su artículo 32, que el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional.

Como manifestaba el pasado 26 de septiembre el Colegio de Médicos de Madrid, «la objeción de conciencia del médico, en el ejercicio de la libertad individual, es garantía de que en todo su quehacer siempre está presente procurar el mejor bien del enfermo».

Cada vez hay menos dudas de que implantar la cultura de la muerte necesita asfixiar la libertad, impidiendo la de expresión, pensamiento y reunión de la sociedad o la de objeción de conciencia de los médicos. En una sociedad donde el aborto no está mal, nada está mal.