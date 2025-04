Inflación a largo

Comenta Compartir

El IPC de enero se incrementó en un 5,9% respecto al de diciembre de 2022. Además, la inflación subyacente alcanzó el 7,5%. Tasa ... inédita desde 1986. La rebaja del IVA a los productos de alimentación básicos no ha surtido los efectos deseados, al atenuarse su precio en un 1,6% mientras subía en un 1,4% la factura del resto de alimentos. Al tiempo que la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible mostró, durante su vigencia, ser efectiva para el mantenimiento de la actividad ciudadana, junto a una inapreciable contención de los precios asociados al transporte y la movilidad. De modo que su retirada no podía contribuir más que a un nuevo repunte de la inflación, cuando las sanciones a Rusia apuntan a nuevas alzas en el mercado del crudo. Solo la excepción ibérica topando el gas empleado para generar energía eléctrica se ha demostrado verdaderamente eficaz, hasta situar la inflación en nuestro país por debajo de la que soportan los socios europeos. Basta suponer que esa medida no hubiese existido para imaginar una coyuntura económica y socialmente caótica en nuestro país.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Teresa Ribera tienen razones fundadas para vindicarse como artífices de una iniciativa que está permitiendo sortear los peores vaticinios. Pero a partir de ahí se confirma que las posibilidades de intervención del Estado en la fijación de precios al consumo son, cuando menos, limitada en una economía de libre mercado. La relación entre oferta y demanda revela, en medio de la inflación, que las crisis afloran sociedades dualizadas. La carestía continuada de alimentos frescos afecta además a las necesidades nutricionales de millones de personas. Una cuestión que puede volverse crítica en el caso de las personas mayores en soledad y en el desarrollo de los más jóvenes. Mientras, hay españoles en disposición de consumir según costes inaccesibles para buena parte de los ciudadanos. Es dudoso que la eventual extensión de la rebaja del IVA al pescado y a la carne contribuya a la reducción de su precio final. La cadena alimentaria presenta eslabones intermedios sujetos a crítica; pero está también integrada por sectores que reclaman legítimamente un justo precio por su aportación. Un Gobierno democrático que descrea de las virtudes sociales de una economía planificada tampoco debe conminar moralmente a un ajuste de precios al que no contribuya presupuestariamente.

