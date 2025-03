Infierno en Valencia

Comenta Compartir

El pavoroso incendio que devoró el jueves 138 viviendas en Valencia ha desatado una extraordinaria conmoción social por sus dantescas imágenes y el drama humano ... que representan las víctimas mortales y la reducción a cenizas de hogares, pertenencias y recuerdos personales de tantas familias. Lo prioritario en estas primeras horas es recuperar los cuerpos de todos los fallecidos, identificarlos pese a las dificultades que entraña su estado y atender en sus necesidades básicas a los afectados. Pero junto a ello resulta primordial investigar el origen del fuego y por qué se propagó a una velocidad inusitada. No solo para ofrecer a los damnificados las explicaciones que merecen, sino para arbitrar cuantas medidas de seguridad y control sean precisas para que una tragedia de ese tipo no vuelva a repetirse y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan. También para la tranquilidad de millones de ciudadanos, que no comprenden cómo un moderno edificio de 14 plantas puede ser pasto de las llamas en unos minutos. Porque, aunque haya ocurrido, un infierno como el de Valencia teóricamente no es posible con las exigencias en materia de construcción vigentes en España.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión