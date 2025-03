Comenta Compartir

Quería hablar de la «dichosa casa» de la Puerta de la Villa, pero de «dichosa» no ha tenido ni va a tener nada, más bien ... de lo contrario. Hubiera sido dichosa si después de ser «catalogada» como lo fue en su día, se hubiera recuperado para el disfrute de sus propietarios y de la ciudadanía, pero el destino no ha querido que así sea. A los emeritenses sí nos preocupa la situación de dejadez de la finca, pero nadie dice nada. Un solar mal tapiado y con el cableado colgando y las ratas de paseo en expectativa, dan una imagen de desolación y ruina que el centro de Mérida no se merece. Su ubicación está en un sitio de privilegio, y aunque haya cosas que se puedan pasar por alto, una casa que estaba catalogada en el centro no puede ser abandonada en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Mérida. Es verdad que la eliminación de esa vivienda irrecuperable del siglo XIX era un obstáculo y una rémora para dar a la plaza de la Puerta de la Villa la amplitud, la profundidad y el desahogo que una puerta principal de Mérida necesita. Esa casa se podría haber restaurado y recuperado de su fin último, pero para ello se ve que hizo falta voluntad de alguien. Y cuando eso falta, ya no queda nada. Hoy solo queda el solar de lo que pudo haber sido y no fue, con puestos de prensa diaria, castañas asadas, y almendras garrapiñadas; aunque nuestro Ayuntamiento le siga el rastro. Así es como los emeritenses, esperamos que la «infausta casa de la Puerta de la Villa» sea para todos como un sueño imaginario y cuanto antes podamos disfrutar de ese espacio libre, mejor.

Temas

Cartas a la directora