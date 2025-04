Inequidades en el Día Mundial frente al Cáncer

Nuestra campaña de este año es la misma que el anterior, lograr que todas las personas sean iguales frente al cáncer teniendo las mismas posibilidades ... para prevenir el cáncer, vivir con él y acceder a los resultados de investigación.

Nuestro código postal, donde vivimos, afecta más que el código genético, haciendo variar las posibilidades. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos. Extremadura es donde más tabaco se consume, en la práctica el 25% de la población fuma diariamente. Este liderazgo en tabaquismo nos perjudica, es fuente de desigualdad. Pagamos una alta factura por el más potente cancerígeno científicamente que se conoce y se vende: el tabaco. Nuestra sociedad acelera la pérdida del gran patrimonio que tiene: su salud. El tabaco trae un sufrimiento extra en muertes y altos gastos sanitarios, podríamos ahorrar millones de euros y que se transforman en Extremadura en una más alta frecuencia de cáncer de pulmón –que tiene una alta mortalidad– otros del sistema respiratorio/urinario y enfermedades respiratorias/cardiovasculares crónicas. Necesitamos un plan específico contra el tabaquismo en Extremadura del cual aún carecemos. Para bajar las cifras hay que conseguir no iniciarse en él, crear cada vez más espacios sin humo y ayudar a las personas que quieren dejarlo.

Extremadura es una de las siete comunidades que no han conseguido todavía que su población de riesgo –50 a 69 años– tenga acceso extendido a un programa de cribado colorrectal –el cáncer más frecuente de la población–, retrasándose su detección precoz y reduciéndose las posibilidades de supervivencia. No se facilitan datos actualizados por la Dirección General de Salud Pública del porcentaje de población real a la cual se está llegando y las personas que sí acuden a su centro de salud tras recibir la carta de invitación de la Consejería de Sanidad como muy bien se está haciendo con el cribado de cáncer de mama desde hace años. La extensión geográfica y dispersión de nuestra población motiva que la Consejería de Sanidad siga mejorando la radioterapia que sí se está implementando. No olvidemos también a paliativos, poniendo más profesionales siendo como fuimos pioneros en ello.

De la investigación depende la supervivencia en cáncer. Hay cánceres con una supervivencia baja o estancada en los cuales tiene que impulsarse la investigación a nivel nacional y mundial. Gracias a ella en estos últimos años, ha aumentado la supervivencia, 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres, creciendo la incidencia un 7,2% desde el año 2016. Sin embargo, hay 100.000 personas/año son diagnosticadas con tumores cuya supervivencia es baja (páncreas, esófago o hígado) o está estancada (laringe, estómago o pulmón) debido a que no se investiga lo suficiente. En Extremadura por su mayor envejecimiento, inevitablemente, tenemos mayores tasas de incidencia, mortalidad y prevalencia, razón de más para hacer efectivo el acuerdo nacional contra el cáncer y poder situarnos iguales frente al mismo.