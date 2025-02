Indultos y exilios

Comenta Compartir

Alfonso XIII e Isabel II tuvieron numerosos devaneos sentimentales. Don Juan Carlos I heredó tal inclinación. No supone una conducta ejemplar, pero su jurisdicción es familiar y es su familia quien tiene que juzgarla. Respecto de las irregularidades en relación a su fortuna, la Fiscalía ... no pudo imputarle. Estaríamos ante una conducta poco ejemplar pero no delictiva.

Don Juan Carlos rechazó convertirse en Rey absoluto –para lo que había sido preparado por Franco– y devolvió la democracia al pueblo, que a continuación –libre y soberanamente– refrendó la Monarquía en las Cortes y en referéndum. Prueba del compromiso de Juan Carlos con la democracia es que, cuando esta fue atacada (23 F), la defendió... y salvó. Juan Carlos, al igual que otros protagonistas de la Transición, como Suárez, Felipe González, Martín Villa o Tamames, entre otros, tuvo en cuenta lo que Azaña llamó la «musa del escarmiento», marcándose como prioridad superar la guerra civil, nuestro mayor trauma histórico colectivo. Esto es lo que no les entra en la cabeza a la generación de políticos que nos gobierna ahora. Ignora la máxima de Salustio en 'La guerra de las Galias': «Concordia parva res crescunt, discordia maximae dilabuntur» («La concordia hace crecer las cosas pequeñas, la discordia arruina las grandes»). Y el genial director de cine Carlos Saura dijo hace unos años: «Es terrible que nunca aprendamos del pasado y cometamos los mismos errores». Juan Carlos ha sido llamado, con razón, el 'motor de la Transición'. Supo encauzar las ansias de cambio del pueblo español, haciendo posible una superación modélica de la dictadura. Sin su impulso y protagonismo no hubiera sido posible el proceso histórico de la Transición, o se hubiera producido de otra manera, seguramente peor. Esto fue lo esencial de su reinado y por lo que pasará a la historia. Los españoles –monárquicos o no– debemos reconocerlo. Pero su conducta privada poco ejemplar terminó dañando a la institución monárquica. Recordemos que el anacronismo monárquico hoy solo puede mantenerse 1) si la monarquía es constitucional y democrática y 2) si también es ejemplar. Al fallar este segundo aspecto, entró en juego el mecanismo de autorregulación y supervivencia de la propia institución, cual fue la abdicación en su hijo, nuestro Rey Felipe VI. A pesar de ello, el Gobierno y sus socios se lanzaron a una insensata campaña de acoso a Juan Carlos y, por elevación, a Felipe VI, hasta el punto de forzar la salida de España de Juan Carlos. Ya anteriormente tomaron el camino del exilio los citados Alfonso XIII e Isabel II. Se persigue erosionar a la Monarquía, garante de la unidad de España y de sus libertades. Este talante persecutorio y dañino no es el que tuvieron los protagonistas citados de la Transición. Además, el molde de la ejemplaridad no se ha aplicado a distinguidos corruptos socialistas, como Griñán, a quien tal vez se termine indultando. Tampoco fueron ejemplares los golpistas del procés, indultados también. Se distorsiona así una medida o institución que debe ser excepcional y apartidista.

