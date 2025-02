Yo indulto, tú indultas...

Más cara que espaldas. ¿Son lo mismo si hacen lo mismo? ¡No, que va! Son muy diferentes porque unos se dicen progresistas y a los ... otros los tildan de conservadores, pero PSOE y PP cuando están en el poder hacen lo mismo que criticaban cuando estaban en la oposición. Y al revés. ¿Criticaba Aznar los indultos que concedía el Gobierno de Felipe González? Sí, claro, lo mismo que criticaba Zapatero los que daba el Gobierno de Aznar. Después, Rajoy criticó los indultos de ZP y más tarde Pedro Sánchez se rasgó las vestiduras por los que dio Rajoy. Ahora es Feijóo el que censura los que concede o puede conceder Pedro Sánchez… Sé que es una secuencia, aburrida por reiterativa, pero es que en la «maldita hemeroteca» está el desparpajo de unos y otros, para criticar lo que acaban haciendo si se produce la alternancia. Una deducción sencilla es que cuando están en la oposición piensan igual y cuando están en el poder también.

La rotundidad en la crítica por los indultos concedidos cuando están en la oposición y la defensa por la medida de gracia cuando están en el poder los une e incluso utilizan los mismos argumentos. Pedro Sánchez, cómo no, fue rotundo al respecto: «Nunca más indultos a políticos, hay que ponerles fin ya y acabar con la injerencia del poder ejecutivo en el judicial. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro». Pero como tiene memoria de pez, cuando necesitó el auxilio de los diputados catalanes, indultó a todos los condenados del Procés de una tacada. Si no metió en el lote a Puigdemont fue porque este seguía purgando sus pecados en Waterloo. Antes había dicho que «No procede en absoluto hablar de indultos, yo abogo por el cumplimiento íntegro de las penas». Cosas de Pedro Sánchez, si es que se llama así.

Algo más comedido, pero con la misma contundencia de fondo, Feijóo propone ahora que se cambie la ley que permite al Ejecutivo «autoindultarse». Sobre la mesa está el indulto a Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE y como está en la oposición no se acuerda de lo que dicen y hacen cuando están en el Gobierno: «Para evitar que el PSOE indulte al PSOE, hay que limitar la prerrogativa del Gobierno». Lo mismo que propuso el PSOE en julio de 2012, cuando Rajoy indultó a Tomás González, exalcalde del PP de un pueblo de Málaga, condenado a tres años de cárcel por doce delitos de prevaricación urbanística

¿Quién indulta más, el PSOE o el PP? Es cuestión de decimales. 5.240 pertenecen a la etapa de Felipe González, Aznar alcanzó los 5.244, Zapatero, 3.381, Rajoy 898 y Pedro Sánchez, 128. Queda claro que los dos partidos, PSOE y PP, están muy cómodos con la prerrogativa del indulto y que, como en el caso de la diatriba por la renovación de los vocales del CGPJ, las diferencias son de bla, bla, bla y cara a la galería. El indulto deja en sus manos la posibilidad de burlar las sentencias judiciales y con el mangoneo en la designación de vocales del CGPJ, se reservan una cuota extra de conmilitones togados, que se alinearán con sus respectivos intereses. Al ciudadanito que no tenga colchón, le queda el recurso de los parias: ajo, agua y resina.