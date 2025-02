Indulto, otro ataque al poder judicial

Comenta Compartir

Sería asombroso si se indulta al que desempeñó en la Junta de Andalucía de consejero de Hacienda y presidente de la misma. Dicen algunos que Griñán es una buena persona y no se ha llevado nada, como si eso fuera incompatible con los delitos que ... se le atribuyen. Él abrió la puerta para que entrarán a llevarse lo que quisieron mientras miraba para otro lado. La marrullería y la corrupción duró casi 40 años en la cúspide del poder público con Chaves y Griñán al frente. Conociendo y consintiendo el descontrol de las concesiones de ayudas a sus amigos de partido. El mensaje hacia los cargos públicos es demoledor: si delinquen, podrán ser salvados cuando su partido gobierne. El mensaje hacia la población es igualmente dañino defraudando a los ciudadanos. ¿Entonces el Código Penal no es aplicable a los políticos que delinquen? La cuestión no está en si Griñan es un buen hombre que no se enriquecido, pero ha causado daño social con el desvío de millones de euros hacia una red clientelar que ayudó al partido a mantenerse en el poder. Todo esto ha quedado acreditado por los magistrados en su momento. El ejecutivo está realizando un abuso con el indulto. Esto es para la población una tomadura de pelo. Cuando los jueces ratifican una condena hay que sostenerla y respetarla todos los ciudadanos. Ningún español razonable puede comprender que Griñán reciba un trato de favor cuando en las prisiones hay 44 malversadores a los que ningún gobernante ha indultado. Si el PSOE no pide perdón porque han hecho daño, al menos que no utilice su poder para perdonarse a sí mismo. Sería un indulto político que prometió desterrar el propio Sánchez, una vez más marrullero, mentiroso y falto de modestia y de autocrítica.

Temas

Cartas a la directora