El censo de las personas indigentes no está controlado en Badajoz. Cada vez más personas aparecen en las calles de nuestra capital, unos de aquí ... y otros de Portugal y pueblos limítrofes. Los tenemos de gran variedad a la hora de solicitar el óbolo, que ríete tú del mejor de los publicistas echándole bemoles al marketing anunciando un producto. Uno de ellos pidiendo un euro para el taxi, otro te muestra un sobre de fiambre, jamón o queso y pide le compres el bollo para rellenarlo y cuando le dices que se lo compras, te manifiesta que le des el importe que él lo compra en un sitio más económico. Otro está todo el día de rodillas sin hablar y solo se levanta para cambiar la recaudación del día: las monedas por billetes o por otras de mayor valor. Los hay que el cartel que portan para sus necesidades parecen sacados de una agencia de publicidad: «Extremeño sin recursos», «Soy extremeño como usted, solicito su ayuda». Los tenemos aparcacoches, vendedores de pañuelos de papel y últimamente vendedores de calcetines. No faltan los de los super e hipermercados y, cómo no, el que con buena educación te solicita una moneda, este duerme en su caravana particular que a diario aparca donde más cómodo le resulte para descansar. Son muchos más repartidos entre el centro de Badajoz y las barriadas grandes. Es una desgracia, una pena, pero tienen para comer en los comedores sociales y para dormir existen centros, incluso para asearse y proveerles de ropa interior limpia. Parecen funcionarios a la hora de trabajar porque a las tres de la tarde ya no se les ve ¿dónde están?

Cartas a la directora