Resulta curiosa la indiferencia del pueblo español con la ley del 'solo sí es sí'. Todo apunta a que contiene unas deficiencias técnicas que están ... produciendo que se rebajen las penas a ciertos delincuentes condenados por delitos sexuales e incluso su excarcelación, tras la revisión de las sentencias que están haciendo por razones obvias nuestros jueces. No, los jueces no son los culpables, son los encargados de aplicar y velar que se cumplan las leyes que hace el poder legislativo. Por otra parte, es obvia la indiferencia, porque en este país es la izquierda la que administra los resortes de la agitación callejera. Los partidos conservadores son de poco salir a la calle. Y claro, así es imposible. De momento, no se reconocen los errores, que los hay. Ni el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado muestras de tener intención de obligar a su ministra a rectificar.

Desviándome un poco del tema, asistimos en estos días a un intento de reforma dirigida a despenalizar o rebajar sustancialmente la pena de quienes desvían fondos públicos a fines distintos de los previstos legalmente, cuando no ha habido ánimo de lucro. Esto está aún por ver si es un paso adelante o un paso atrás para acabar con la corrupción. Y habrá que tener en cuenta si con esta modificación respetamos o no la normativa europea, que también hemos de tener en cuenta.

Cartas a la directora