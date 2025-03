Mi tío tatarabuelo Conrado Muñoz Remedios escribió unos versos que decían, y dicen: «Del público ignorantón / las burlas me dan empacho / porque en esta población / ... todos me llaman borracho / y casi todos lo son».

Las burlas me dan empacho. Pues sí, más que empacho hartazgo. No es que servidor empine el codo y sea objeto de burlas. Nada de eso. Desde hace más de media vida, este organismo le dijo al alcohol que hasta aquí hemos llegado. Si acaso una birrita, y poco más. El hartazgo es de otra cosa: la idiocia rampante y reinante, que cabalga como un cuadrúpedo desbocado por el erial patrio celtibérico.

Mire uno adonde mire y no ve más que aquella figura que tan certera y amargamente describió el pobre de don Antonio Machado en 'El mañana efímero': «Un sayón con hechuras de bolero».

Salgo, la del alba suele ser, a dar un garbeo con 'Choc', y vemos cada cuadro que tiembla el misterio. Lo malo es que es desde hace ya demasiado tiempo. A esas horas de la alborada deambulan por la calle jóvenes «lechuzos y tarambanas», que agotan las últimas horas de su noche y primeras de nuestra madrugada, camino de su casa, arrastrando la bilis de la amargura y del fracaso. Vómitos, patadas a los espejos retrovisores de los autos, exabruptos, orines por doquier…

¿Qué todos hemos sido jóvenes? Claro, pero no nos dedicábamos a romper vasos y botellas en aceras y calzadas, ni quebrábamos el descanso del vecindario, pequeños y mayores. Ante tanto despropósito mañanero, ¿qué hacer? ¿Entrar en la reyerta, tocar de bruces la ofensa y el agravio? A estas alturas… mejor la indiferencia. Ni ley ni justicia nos ayudan. Estas generaciones ruedan cuesta abajo sin frenos. ¿Qué se hizo de la cordura, la educación y las buenas costumbres?

Si ya don Gaspar Melchor de Jovellanos se quejaba en su tiempo de los gaznápiros y trujimanes de sus días, será que tal vez el problema no tiene remedio. ¿O sí? Si a una generación se le inyecta una formación feble, torcida y contaminada, como la de la Logse, se va preparando el camino hacia la hecatombe. Y si algo más adelante se adereza el puzle animando a los muchachos a la libérrima vagancia y al adoctrinamiento más nocivo, entonces, apaga y vámonos.

¿Cómo no ver, tan de mañana, tipos desalmados gamberreando impunes por las calles? Enésima lamentación. Que ni las de Jeremías. 'Veni creator'. Visto lo que hay, será mejor terciarse un traje de indiferencia y mirar como si aquí no pasara nada. O sea, un avestruz. Para ese viaje no se necesitan alforjas. ¿Qué imperan la idiotez y los malos modos? Me da lo mismo. Yo, indiferente. Yo, como 'I vitteloni', aquellos tipos de la magnífica película de Fellini. Alberto Sordi, Franco Fabrizi 'ed altri', sin dar golpe ni clavo y viéndolas venir.

Dirá el desocupado lector. «Pero este ¿de qué se queja?». ¡Ah!, disculpe, es que usted vive en una urbanización del extrarradio y duerme plácidamente, ¿verdad? Pues véngase unos días a algunos lugares del centro, de los que frecuentan nocherniegos zarrapastrosos, y ya verá por qué me quejo. Ahora que yo ya, indiferente.