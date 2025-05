Comenta Compartir

Cuenta Cayetana Álvarez de Toledo en 'Políticamente indeseable' (Ediciones B) la sorpresa de Casado. «Pablo Casado era la esperanza de los que habíamos abandonado el ... PP hartos de la pasividad de Mariano Rajoy ante el desafío separatista en Cataluña». Le dijo: «Voy a sorprenderte». Y ella para sus adentros pensó que ya. Lo hizo. «...Yo no solo respeto tu libertad, sino que te pido que la ejerzas... ¿Quieres ser la número uno de la lista por Barcelona». Y le habló de la batalla cultural. También le ofreció el número dos por Madrid. Pero ahí no habría épica. Barcelona era un reto. Era volver a la política por la puerta grande y difícil. Ya sabemos qué pasó. Aceptó y consiguió un escaño carísimo. Fue portavoz y dejó de serlo. Es fácil imaginar qué habría pasado sin Cayetana, a la que votó gente que no votaba al PP. Ahora el PP quizá la sancione por votar en blanco lo del Tribunal Constitucional. La libertad y la batalla cultural en el PP sí que parecen indeseables.

Opinión HOY