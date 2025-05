Independencia y amnistía

Comenta Compartir

La admisión por el pleno del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Gobierno contra la tramitación por el Parlamento catalán de una iniciativa legislativa ... popular (ILP) en favor de la independencia, lo que conlleva su inmediata paralización mientras los magistrados deliberan sobre el fondo del asunto, resulta coherente con el hilo conductor por el que la corte de garantías desmontó en su día las intenciones rupturistas del 'procés'. A la espera de lo que acabe resolviendo, los sucesivos pronunciamientos del TC en los años más críticos de la intentona separatista incidieron en que el actual marco constitucional de la España autonómica no permite la secesión de parte de una de sus comunidades. Pero la insistencia del Gobierno de Sánchez en que la independencia no cabe en la Carta Magna y, por lo tanto, tampoco el referéndum que exigen Junts y ERC –ambos han dado cauce a la ILP ahora impugnada con su apoyo y su abstención, respectivamente–, no puede sustraerse del contraste entre esa rotundidad y lo que implica la aprobación de la ley de amnistía. Porque la exoneración de las causas del 'procés' no legaliza el referéndum, pero corre el riesgo de legitimarlo por la vía de despenalizar el del 1-O enmendando la respuesta del Estado de derecho.

