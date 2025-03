Increíble, presidente Sánchez

Comenta Compartir

Triste, avergonzado, enfurecido ¿qué sentimiento me envuelve desde que escuché a Sánchez en Ermua? «Euskadi y España son países libres». Una declaración histórica, que coloca ... a los etarras asesinos de Miguel Ángel Blanco en héroes de su ficticia nación. Así se vende Sánchez. Y uno se pregunta ¿Puede un presidente del Gobierno de una nación dividirla aun cuando sea de palabra? ¿Puede el presidente de esta nación colocar a Euskadi al mismo nivel que a España como si de dos naciones distintas se tratasen e irse de rositas a la Moncloa sin ninguna responsabilidad política? ¡Y por favor que nadie esgrima en su defensa el título VIII de la Constitución, el de las autonomías! Tengan por cierto que lo que ha hecho el presidente es responder a su pacto con Bildu y darle al País Vasco el tratamiento de país, que no es, pues Euskadi no deja de ser una región, una autonomía, al igual que Extremadura. Es imposible entender que haya socialistas que le sigan, que permitan que el respetable socialismo de la Transición se esté salpicando con la podredumbre que se desprende de un gobierno sanchista cada día más en manos de sus socios comunistas y separatistas y, todo, por mantenerse Pedro Sánchez en un sillón, no por gobernaran con los postulados socialistas, cada día más arrumbados en los rincones del poder. Se desgañitan y rasgan sus vestiduras porque el PP realiza un pacto con Vox en Castilla y León y sin embargo aplauden o miran al otro lado cuando Sánchez, y el partido de los que aplauden, da por hecho frente al Rey la independencia de Euskadi, la ruptura de España. El deseo de separatistas y extrema izquierda. Jamás en la historia de España ha existido un gobernante tan infausto como el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

