La incomunicación de Extremadura

En una carta a la directora del diario HOY el 10 de agosto de 2021, que titulé 'Una especie de «procés» extremeño', hacía hincapié sobre la necesidad de orquestar un movimiento ciudadano reclamando el tren y el AVE Madrid-Lisboa en Extremadura. Tengo en mi ... poder el gráfico sobre el AVE y larga distancia de los ferrocarriles españoles que recorren la piel de toro. En él puede apreciarse la vergüenza que supone ver las dos provincias, Cáceres y Badajoz, que colindan con el país vecino, Portugal, en una especie de isla protectora de los caminos de hierro, como si se hubiera tenido la voluntad inconsciente de mantener ese territorio como reserva natural, al igual que Franco tuvo a España como la reserva espiritual de Europa. A ningún gobierno se le ha estremecido el alma por tener esa región abandonada, hasta el extremo de constituir una sinrazón, y hacerse la pregunta de si en ese extenso territorio viven los condenados por delitos inconfesos, a los que se les tiene aislados de por vida. Este gobierno, aparte sus posibilidades recaudatorias y presupuestarias naturales, dispone de la ayuda económica de la UE (140.000 millones) para animar la economía y demás con motivo del daño ocasionado por la pandemia. Bien podía por fin acordarse de una región tan olvidada, harta de criar a sus hijos y hacerlos crecer para que luego no sirvan más que para ser exportados a regiones más prósperas como fuerza de trabajo y dejen allí la plusvalía de sus esfuerzos, puedan tener en su tierra lo que encuentran en otras, y así enriquecerla y hacerla prosperar.

Como nada de eso es de esperar, podía intentarse movilizar el tema de las banderas en los balcones, y si eso tampoco da resultado, un poco de movimiento continuo. Como aquel que dice: «El que no llora, no mama». Porque otros consiguen cosas moviéndose. Por ejemplo, uno entre tantos, ese vejete que con el lema 'Somos viejos, pero no tontos', recogiendo firmas, ha llegado hasta el Congreso y los bancos ahora atienden con personal humano, empleados de carne y hueso, lo que querían que hicieran ellos de forma digital. ¡A por el tren y el AVE!