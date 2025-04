Incoherencia y desfachatez

Comenta Compartir

Nunca ha sido tan notorio que la derecha de este país no cambia, aunque la fundan de nuevo. No sabemos cómo terminará esta legislatura de ... Pedro Sánchez, a sabiendas de que desde el principio de su gobierno el principal objetivo del PP ha sido derrocarlo. Aunque las medidas que se tomen desde este gobierno, sean en pro de la mejora del bolsillo de los ciudadanos, Feijoó se mantiene en el «no» de Casado, pese a haber firmado un acuerdo con el PSOE para apoyar todo aquello que sirva para la prosperidad de los ciudadanos que, a causa de la pandemia que durante más de dos años nos ha tenido contra las cuerdas, las nevadas, las sequías, la furia de un volcán y otras catástrofes naturales han mermado nuestra salud física, psíquica y económica. Por si todo lo ocurrido durante la etapa de Sánchez no hubiese bastado, la guerra contra Ucrania merma aún más la economía española. Una vez más la derecha de nuestro país hace un guiño a la ultraderecha y le rinde pleitesía en Castilla y León, donde están cumpliendo todos los mandamientos que exigió la extrema derecha para que Mañueco pudiera ser presidente; en Andalucía, el presidente, Juanma Moreno, trata de congraciarse con Macarena Olona, candidata de Vox por si tuviera que tirar de ella y nombrarla vicepresidenta, caso de que ganar las elecciones dentro de un par de meses. ¿Cómo va a explicar Feijoó el voto en contra del decreto que servirá para mejorar la vida de los ciudadanos si estamos viendo la hipocresía y la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen? A otro perro con ese hueso.

