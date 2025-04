La incesante reencarnación de Iscariote

Simbolizada por el Cenáculo de Leonardo da Vinci, la traición al «maestro» constituye uno de los episodios cuya vileza es reconocida, sin excepción, por todas ... las culturas de la humanidad. Que suelen representar el final del traidor de manera descarnada: en la tradición cristiana, colgado de la quebradiza rama de una higuera que termina cediendo para que reviente su abdomen y se derramen sus entrañas. Tal panorama, revivido anualmente por linchamientos de Iscariote en hogueras populares, parece diseñado para avisar a los traidores del infausto destino que les aguarda si materializan sus inclinaciones.

Y, sin embargo, a pesar de tan espeluznante retrato, este carácter ha proliferado en los últimos años, muy especialmente en el ambiente universitario, tal vez porque en él se revive una y otra vez la relación maestro-discípulo sobre la que se gesta la traición. Si, a juzgar por la estadística evangélica, cabe esperar un judas por cada doce discípulos, a lo largo de mi carrera docente he escuchado hablar de traiciones con una frecuencia sensiblemente mayor. Tal vez por los peligros que entraña la relación mencionada, la concesión del grado de doctor conlleva(ba) el siguiente protocolo: El rector… manda que el padrino entregue a su doctorando el Libro de la Ciencia y la Sabiduría, «como manifestación de reverencia, respeto y consideración a sus maestros»; y dice: en primer lugar, recibid el Libro... «para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración, a los maestros que han sido vuestros predecesores». La cátedra es una atalaya excepcional para presenciar acciones contrarias a las recomendadas por el protocolo y meditar sobre ellas, sobre todo si se ha ocupado durante casi cuatro décadas.

Existe más de un estereotipo ‘Judas’. Pero, el más genuino es el que ejerce oficialmente como tal, y soporta su rol, si no con orgullo, sí con toda naturalidad. Es el judas taimado, el judas mercader, el que considera que en el futuro le va a ir mejor uniéndose a la facción que vio con malos ojos su promoción por el maestro. Adquiere una nueva personalidad, ajena al remordimiento y prona a la tergiversación, tal vez como mecanismos compensatorios que le permiten subsistir. En la línea habitual de los agradecimientos de las tesis doctorales, un dilecto doctorando había ensalzado la extraordinaria calidad humana y nivel intelectual de su «maestro y director», considerándole, además, un ejemplo constante a seguir. Pocos años más tarde, ya profesor titular, gracias en gran parte a los desvelos de su mentor, hacía pública la vergüenza ajena que sentía y el escándalo que ahora le provocaba el concepto decimonónico que –a su entender– tenía el director sobre el funcionamiento de la universidad, a la vez que le tachaba (sin nombrarle, pero en clara referencia a su, anteriormente, bien-amado benefactor) de falso maestro, entre otras lindezas.

Pero esto era una anécdota y, a decir verdad, extrema. Vayamos a lo importante. Si el estereotipo es habitualmente despreciado ¿cuál ha sido o es la causa de la proliferación y éxito del traidor? El judas debe tener, además de un sólido soporte genético-educacional, un público que exija la cabeza de su mentor, sensibilizado pues a sus delaciones y calumnias; y, por supuesto, que pague sus traiciones, a la vez que le desprecia y le anima a seguir. «Nunca nos hemos fiado de ti, y nunca nos vamos a fiar», le espetaban a uno de ellos, impulsándole a ponerse al día en su trabajo. Y el interpelado se ponía colorado y redoblaba sus esfuerzos. Este contradictorio comportamiento de apoyo y desprecio al judas deja entrever presiones de selección complementarias en la historia de nuestro linaje. Por una parte, el grupo le utiliza para protegerse de un exceso de poder no deseado de alguno de sus miembros, pero, por otra, debe rechazar una excesiva proliferación de la traición en su seno. Es muy posible que las sociedades que han sufrido intensos procesos de endogamia con el consiguiente arraigo del espíritu tribal sean lugares propicios, especialmente si el maestro no muestra excesivo entusiasmo por integrarse en la tribu.

En un esfuerzo por mostrarse ejemplarizante, la historia de la humanidad incide con frecuencia en traiciones a personajes históricos –Jesús y Judas, Viriato y sus capitanes, Julio César y Bruto, Leónidas y Efialtes de Tesalia, etc-, seguidas de castigos cuya calidad y magnitud oscilan con el espíritu de los tiempos: la muerte o persecución del traidor o, simplemente, el desprecio por parte de los beneficiarios de la traición. En los tiempos incruentos que vivimos, en los que la ejecución física del maestro no es fácil, el judas tampoco se suicida, y, en consecuencia, se ve condenado a la reincidencia crónica, lo que le conferirá carácter e identidad inconfundibles. Es, por otra parte, conocido que la frecuencia de la traición ha mantenido un digno nivel a lo largo de los siglos, y que, en muchos casos, especialmente si ha tenido éxito, no se la ha identificado como tal; incluso puede otorgar al ingrato un cierto nivel de prosperidad personal o convertirle en líder de un grupo de desleales. Tal es nuestra condición. Piénsese que la historia natural (incluida la humana) no es un dechado de justicia, sino un relato de supervivencia y contingencia en donde las cosas simplemente ocurren, ajenas a nuestra moral del bien y del mal. En tanto la traición pueda otorgar alguna ventaja, individual o colectiva, Iscariote continuará, muy a nuestro pesar, reencarnándose.