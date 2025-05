Comenta Compartir

A vueltas con la inquietud. Como si a estas alturas nos pudiesen causar desconcierto. Últimamente les ha dado por remover sucesos acaecidos hace demasiado tiempo. ... Quizás crean que nos van a causar estupor, daño o dolor. Pues están listos si piensan que va a cambiar la percepción que aún tengo de aquello que conocí apenas empezar a enterarme de las cosas. Es decir, de cuando mi hermano panameño Vicente Rodríguez me dijo que si no conocía a D. Miguel de Unamuno. No sólo la película de Amenábar, sino más de tres y de cuatro ensayos leídos recién en la prensa sobre aquellos días y aquellos hechos del Paraninfo, día 12 de octubre del 36.

Llegan al celular comunicados alarmantes sobre el efecto de las vacunas. Vamos, vamos. Ahora va a resultar que nos quieren matar a todos o que a toda una generación la van a castrar. Pero hombre, ¿para qué tanta alarma? Ah, se me iba la especie. Que si D. Miguel fue un fascista, un traidor, un cobarde... y no sé cuántas más lindezas y basuras. Que si doña Carmen Polo, que si Millán Astray. Lo que pasase pasó, pero Serrano, que estaba allí, dice que D. Miguel salió del brazo de Millán, después de la bronca entre ambos. Bueno, vamos a dejarlo. «Ábreme tu pecho, Padre Eterno, misterioso hogar...». De incertidumbre, nada. Ciertamente pocas veces hemos visto un grupo tan mediocre al mando del barco. Madre santa del Carmelo, ¿qué saldrá de aquí? ¿Qué se puede esperar de ese que ha dicho no sé qué de la carne? Pues yo «Meat eater» como Steve Rinella. Me acordé de ese huevón el otro día. Maté una liebre, le quité la piel, la vacié, la hice trozos y luego, con arroz, nos la zampamos en familia tan ricamente. Claro está que ellos tienen las leyes, y como allí en el Congreso las cambien, nos harán la mismísima. Esa es la vaina podrida de la incertidumbre. Patatitas redondas cocidas en el estofado de tórtolas –¡ay madre!– que los nuevos no podrán paladear porque esos pendejos prohibirán su caza. Les hemos demostrado, por fas y por nefás, que si las hay es porque nosotros las alimentamos. Les da igual. Recurren a la manida cantilena de que no hay porque las matamos; o sea: «cupo cero». El estiaje pasado fue menos estiaje que antaño, cuando nos embebía ese pálpito extraño que late en el monte con la tristeza de las primeras lluvias, antes de que otoño reverdezca. ¿Qué hacer, salir o no, viajar o quedarse en casa? Esta maldita incertidumbre... Nos sentaremos a mirar la Bahía, pasa el Ferris, vuelan los charranes, avanza el otoño pegajoso e indolente mientras la madre patria agoniza en esta desolación de marasmo. Vuelvo a darle vueltas a la escena. Don Miguel sale de Novelty y camina Prior abajo hacia su casa de la calle Bordadores. Mañana del 12 de octubre, Día de la Raza. Tendrá que asistir al acto del Paraninfo, con los militares alzados y la señora de ese general joven que manda en todos ellos. Va pensando atribulado «¿Callar? ¿Callar yo ante tanta atrocidad? Ya veremos...».

