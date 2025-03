Inauguraciones

No sé si coincidirán conmigo en que los últimos incidentes con el tren en Extremadura no hubiesen tenido tanto eco si no hubiera sido por ... la inauguración a bombo y platillo de algunos kilómetros de vía y de un nuevo tren. Sospecho que más de uno debe estar arrepintiéndose. «¡Bendita la hora en la que lo hicimos!», se lamentará.

Ya me pareció excesiva la inauguración del 24 de junio, con ministra incluida, porque soy más de inaugurar las cosas cuando se han terminado. Ya sé que ahora celebramos comuniones y bautizos como si fueran bodas, y bodas como si no hubiera un mañana, pero del mismo modo que me cuesta entender que te entrampes por montar un bodorrio, me cuesta entender que hipoteques credibilidad política inaugurando algo que dista mucho de estar terminado.

La inauguración del 24 de junio me resultó algo 'raruna' pero como si no quieres sopa te tomas dos tazas supimos que el 18 de julio volvíamos a ir de boda y esto ya me pareció excesivo. Por lo de entramparse y por lo de hipotecar la credibilidad ya maltrecha después de años de retrasos y promesas incumplidas, después del historial ferroviario de Extremadura que lamentablemente se ha convertido en seña identitaria y en carne de meme en redes sociales. De nuevo se olvidó el contexto que si se hubiera tenido en cuenta hubiera recomendado hacer menos ruido.

El resultado ha sido peor del que cabría esperar. El bombo y el platillo han actuado de caja de resonancia de los incidentes inmediatamente posteriores. Estoy convencida de que los retrasos no habrían tenido tanto eco mediático si no hubiera habido pompa. ¿A nadie se le ocurrió pensar que tanta ceremonia era excesiva, que con los kilómetros de vía electrificada que tenemos, por ejemplo, la cautela, la contención y la prudencia eran mejores compañeras para el viaje que tanto alto representante de las instituciones del Estado? Las fiestas de graduación tienen lugar cuando se termina el grado, que en algunos centros educativos se hagan al terminar la Educación Infantil no las convierte en razonables, aún queda mucho camino por recorrer, mucha vía que montar. Sin negar los últimos avances habidos no parece que estos justificaran tan mediático viaje.

Con interés he estado siguiendo las reacciones y comentarios en los medios de comunicación de todo signo político. Ha sido uno de los temas estrella y aunque no me atrevo a valorar si el asunto tendrá coste político y de qué tamaño lo cierto es que está siendo aprovechado, por unos, para hacer legítima oposición y, por otros, para su particular 'vendetta'. No obstante, las voces críticas no vienen solo de opositores políticos o resentidos, también la gente normal y corriente está expresando enfado. Harían bien quienes gestionan la cosa pública en aprender a leer las críticas, me refiero a saber identificar los nuevos desencantos que hay detrás de muchas de ellas así como su naturaleza. Nos queda mucha elección por delante, procuren no agotar a la ciudadanía.